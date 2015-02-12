​Порошенко заявил, что все заложники будут освобождены в течение 19 дней

Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров "нормандской четверки".

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"Достигнута договоренность об освобождении всех заложников в течение 19 дней", - написал в своем "Твиттере" редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.