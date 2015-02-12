Порошенко заявил, что все заложники будут освобождены в течение 19 дней
11:43, 12 февраля 2015Общество
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Президент Петр Порошенко заявил, что достигнута договоренность об освобождении всех пленных в течение 19 дней.
REUTERS
Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров "нормандской четверки".
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"Достигнута договоренность об освобождении всех заложников в течение 19 дней", - написал в своем "Твиттере" редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
"ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ВСЕХ ЗАЛОЖНИКОВ В ТЕЧЕНИЕ 19 ДНЕЙ" - ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ Заложников, пленных? Савченко?
— Alexey Venediktov (@aavst) February 12, 2015
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