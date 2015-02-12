​Порошенко заявил, что все заложники будут освобождены в течение 19 дней

11:43, 12 февраля 2015
Общество
3318 0

Президент Петр Порошенко заявил, что достигнута договоренность об освобождении всех пленных в течение 19 дней. 

REUTERS

Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров "нормандской четверки".

Читайте такжеВ плену боевиков находятся 204 украинских военных

"Достигнута договоренность об освобождении всех заложников в течение 19 дней", - написал в своем "Твиттере" редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter