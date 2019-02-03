Календарь событий: опять Новый год, история стриптиза, первые полицейские собаки, кто придумал резину, откуда взялись «неандертальцы» и первое столкновение на орбите Земли искусственных спутников

4 февраля

Неделя начинается со Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями, отмечаемого с 2005 года. Проводится он по инициативе Международного противоракового союза (UICC) с целью привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от них. В Украине – более миллиона онкобольных пациентов и ежегодно регистрируется свыше 130 тысяч новых случаев. Стоит в очередной раз напомнить, что значительно снижает риск развития рака здоровый образ жизни – регулярная физическая активность и здоровое питание, отказ от вредных привычек.

Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, в 1789 году 4 февраля Коллегия выборщиков избрала Джорджа Вашингтона первым президентом США.

В 1794 году во время Великой французской революции Национальный конвент 4 февраля отменил рабство во Франции и ее колониях.

В 1824 году американский изобретатель и бизнесмен Чарльз Гудрич из Бостона, именем которого названа одна из ведущих мировых компаний по производству автомобильных шин, представил публике резиновые калоши. Гудиер открыл способ вулканизации каучука, придававший изделиям эластичность. Так и появилась резина. Что касается калош, то патен на это изобретение Гудиер продал, причем выгодно.

4 февраля 1857 года в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения - долина Неандерталь в Германии - «неандертальцем». Представили находку профессор Иоганн Карл Фульротт и палеонтолог Герман Шафгаузен. Долгое время считалось, что неандертальцы предшествовали появлению человека современного типа. Но в 2006 году ученым удалось расшифровать гены неандертальцев, в результате чего выяснилось, что генетическое расхождение между современными людьми и неандертальцами составляет 500 тысяч лет. Ученые считают, что неандертальцы некоторое время жили одновременно с другим типом «человека разумного» – кроманьонцем, останки которого впервые были найдены в пещере Кро-Маньон во Франции. Внешний облик и мозг у кроманьонцев был как у современных людей, они считаются нашими прямыми предками.

В 1941 году американский химик Рой Планкетт получил патент на изготовление тетрафторэтиленового полимера - тефлона.

В 1945 году в Ливадийском дворце открылась Ялтинская конференция. Главы США, Британии и СССР - Рузвельт, Черчилль и Сталин обсуждали вопрос безоговорочной капитуляции Германии и ее последующий раздел на четыре зоны оккупации. Рассматривался и польский вопрос - перераспределение территории станы, а также обсуждалось проведение первой конференции Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско. Сталин предложил, что СССР начнет военные действия против Японии после поражения Германии и оккупирует часть Кореи. Его коллеги согласились и решили разделить страну на две зоны по 38-й параллели.

В 1976 году 4 февраля в Гватемале произошло масштабнейшее в истории землетрясение, в результате которого погибли 23 тысячи человек.

В 1977 году в этот день в результате аварии эскалатора в Чикагском метро 11 человек погибли и 180 получили ранения. Это - крупнейший в истории инцидент на метрополитене.

В 2004 году 4 февраля был запущен Facebook. Эта крупнейшая на сегодня социальная сеть в мире была основана Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время учебы в Гарвардском университете - Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом. Первоначально веб-сайт назывался Thefacebook и был доступен только для студентов Гарвардского университета, затем регистрацию открыли для других вузов Бостона, а затем и для студентов любых учебных заведе6ний США, имеющих электронный адрес в домене .edu. Начиная с сентября 2006 года, сайт стал доступен для всех пользователей Интернета в возрасте от 16 лет, имеющих адрес электронной почты. Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. Его аудитория – свыще 2 миллиардов человек. Компания Facebook Inc. является владельцем других популярных сервисов, таких как Instagram, WhatsApp. Благодаря этому сайту Марк Цукерберг в 23 года стал самым молодым миллиардером планеты.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День хорошего настроения и День чудаков.

Именины у Тимофея, Георгия, Петра, Ефима, Анастасии, Иосифа и Николая.

5 февраля

Во вторник - Новый год по лунному календарю, самый длинный и самый важный праздник в Китае. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней, и все они выходные. На сегодня «китайский» Новый год очень популярный, его отмечают по всему миру. Кстати, в Поднебесной он называется Чунь цзе, что означает Праздник Весны. Главным цветом Нового года в Китае считается красный: китайцы уверены, что этот он приносит богатство и достаток. Недаром подарочные конверты с деньгами в КНР всегда красного цвета. Накануне дома устраивают генеральную уборку. На праздничный стол помимо традиционных китайских блюд, которых чем больше, тем лучше, часто ставят букет живых нарциссов – как символ благодарности и для привлечения счастья и удачи. 2019 год пройдет под символом желтого земляного Кабана, или Свиньи. Этот знак Восточного гороскопа повлияет на каждого человека, добавив в его жизнь много нового и положительного.

Еще в этот день в 1778 году Южная Каролина первой из штатов ратифицировала «Статьи Конфедерации и вечного союза» - первый конституционный документ США.

5 февраля 1783 года в итальянской Калабрии началось сильнейшее землетрясение, продлившееся 2 месяца. Мощные подземные толчки и цунами, следовавшие один за другим, обратили в руины город Реджо-ди-Калабрия и еще 180 населенных пунктов. Всего пострадали более 380 поселений. Жертвами стихии стали около 60 тысяч человек, еще более 10 тысяч жизней унесли эпидемии, вызванные последствиями самого продолжительного в истории землетрясения.

В 1916 году в Цюрихе открылось «Кабаре Вольтер» - место рождения дадаизма, авангардистского течения в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино. Теоретики искусства считают, что из дадаизма берет свое начало постмодернизм.

В 1919 году заработала первая в Европе регулярная авиалиния - Берлин-Веймар.

В 1952 году в Нью-Йорке был установлен первый в мире светофор для пешеходов.

В 1958 году над островом Тайби, что у побережья американского штата Джорджия, столкнулись бомбардировщик B-47 и истребитель F-86, в результате чего произошел сброс бомбардировщиком в океан водородной бомбыMark 15. Последующие за этим поиски бомбы успехом не увенчались. Найдена она была только в 2004 году, однако поднять бомбу пока не удалось. По официальному отчету ВВС США, она не представляет серьезной угрозы, ведь боевая капсула в ней была заменена на учебную. Однако письмо помощника министра обороны США в Конгресс, написанное в 1966 году и рассекреченное в 1994, включает данные о том, что бомба содержала полностью собранную боеголовку с плутонием.

Неофициальные праздники - Всемирный день «Нутеллы», День разукрашивания планов на будущее, День эрудита и Международный день бойскаутов.

Именины у Геннадия, Климента, Феоктиста, Ивана, Владимира и Екатерины.

6 февраля

В среду - Международный день бармена. Дата выбрана не случайно - 6 февраля празднуется День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Поэтому День святого Аманда стал профессиональным праздником барменов и рестораторов.

Есть в среду и памятные даты. В этот день в 1663 году в Англии началась чеканка золотой гинеи. Она, благодаря прокламации короля Карла II, получила статус золотой монеты королевства.

В 1918 году британский парламент принял закон, открывший доступ к выборам женщинам старше 30 лет, являющимся главой семейства или состоящим в браке с главой семейства, либо окончившим университет.

В 1936 году в Гармиш-Партенкирхене стартовали IV зимние Олимпийские игры, которые открыл Адольф Гитлер.

В этот день в 1940 году архитектор Фридрих Пабст представил руководству Рейха план перестройки Варшавы, так называемый «План Пабста», предусматривающий полное разрушение города и строительство на его месте немецкого местечка со 130 тысячным населением. При этом довоенное население Варшавы составляло 1,5 миллиона человек.

В 1948 году венгерский физик Золтан Бей впервые получил эхосигнал с Луны. Этот день считается рождением радиолокационной астрономии.

В 1958 году в Мюнхенеразбился самолет с футбольной командой «Манчестер Юнайтед» на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.

Неофициальные праздники – День мыслей, День ступенек и лестниц и Международный день саамов.

Именины у Ксении, Герасима, Дениса, Тимофея, Агапия и Николая.

7 февраля

В четверг нет официальных международных праздников, но есть памятные даты.

В этот день в 1301 году Эдуард Карнарвонский стал первым английским принцем Уэльским. По преданию, Эдуард I применил хитрость, чтобы добиться доминирования английской короны в Уэльсе. Когда он, достигнув внушительных военных успехов в этом крае, собрал валлийских князей и предложил им признать вассальную зависимость от Англии, те в качестве главного условия потребовали, чтобы принцем Уэльса был местный уроженец, не знающий ни слова по-английски. Эдуард тут же дал торжественную клятву соблюсти это условие. Князья подписали договор о вассальной зависимости, после чего Эдуард вынес им своего сына - будущего короля Эдуарда II, родившегося накануне в валлийском замке Карнарвоне, и воскликнул: «Вот вам принц Уэльский, уроженец вашей страны и он ни слова не знает по-английски!».

В 1795 году Порт Хаджибей был переименован в Одессу.

7 февраля считается днем рождения огнетушителя. В 1863 году это изобретение было запатентовано в штате Вирджиния инженером Аланом Креем. Первое применение стеклянных колб, заполненных водой, при тушении пожаров датируется 17 веком. Самым первым огнетушителем считается тот, который был создан в Англии в 19 веке. Для его наполнения тоже использовали воду.

В 1907 году в ходе борьбы за предоставление женщинам избирательных прав в Великобритании Национальный союз женских обществ организовал в Лондоне массовое шествие, вошедшее в историю как «Марш грязи». Более трех тысяч женщин, отвоевывая свои права, шли в холод и дождь по разбитым улицам столицы Британии - по Гайд-парку до Эксетер-Холла.

В 1984 году был зафиксирован космический рекорд - астронавт НАСАБрюс Маккэндлесс, специалист по полетам шаттла «Челленджер» STS-41B, впервые в мире работал в открытом космическом пространстве без какой-либо связи с кораблем, в свободном полете.

В 1998 году в северных районах Афганистана из-за землетрясения магнитудой 5,6 балла погибли более 4500 человек.

В 1998 году состязания сноубордистов были включены в программу Олимпийских игр. Сноуборд - скоростной спуск с заснеженных склонов и гор на специальном снаряде – сноуборде, монолыже с окантовкой, имеющей крепление для ног. Спускаясь с горы, спортсмены выполняют различные акробатические элементы. Первое подобие сноуборда изобрел австриец Джек Буртшеет: в 1929 году он вырезал доску для катания из фанеры. Официально же основоположником сноубординга считается американец Том Симс. В 1963 году он начал кататься с гор на доске от скейтборда, а потом, усовершенствовав свое изобретение, стал первым в истории производителем сноубордов под маркой SIMS Snowboards. Изначально спортсмены держались за веревку, закрепленную на передней стороне доски. Позднее веревку заменили крепления, изменилась и сама форма сноуборда - он принял искривленный к центру вид. В отличие от горных лыж, сноуборд развивает меньшую скорость (100 километров в час против 150 километров в час), он легче в освоении и проще в управлении. Еще одна тонкость: сноубордисты стоят на доске не лицом, а боком относительно направления движения. Самыми успешными олимпийцами-сноубордистами за всю историю Олимпийских игр этого вида были представители Швейцарии и США.

Неофициальный праздник - День полетов на луну.

Именины у Григория, Моисея, Бориса, Филиппа, Александра и Виталия.

8 февраля

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть памятные даты. В 1587 году в этот день королева Шотландии и претендентка на английский престол Мария Стюарт была обезглавлена в замке Фотерингей.

В 1672 году Исаак Ньютон - английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики, автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором он изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставший основой классической механики, сделал доклад о теории природы света и цвета.

В 1816 году в Шотландии, в графстве Абердиншир, впервые в мире во время полицейской операции была задействована собака. Это произошло при аресте преступной шайки, занимавшейся контрабандой виски. Полицейскому Малкольму Гиллеспи здорово помог бультерьер, надрессированный бросаться на убегающих лошадей. Лошадь при таком нападении становилась на дыбы, а всадник оказывался на земле. Такие факты применения собак в работе полиции имели место в Германии, Англии и Франци. Кстати, в Британии во второй половине 19 века для борьбы с преступниками была выведена новая порода служебной собаки – бульмастиф, отличавшаяся свирепым характером. В Германии первой полицейской собакой считается ротвейлер, который зарекомендовал себя как великолепный поисковик. Не менее охотно немецкие полицейские использовали в своей работе еще одну породу – доберманов.

В 1838 году Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа. Американский художник и первый президент Национальной академии рисования, возвращаясь из Европы, где занимался изучением творчества великих мастеров прошлых времен, от своего попутчика на корабле узнал о воздействии тока на магнит и о его способности мгновенно проходить по длинному проводу. Он загорелся идеей применить электромагнетизм для передачи сигналов. Десять лет он занимался этой темой. Но успех пришел.

В 1879 году на заседании Канадского королевского института Сэндфорд Флеминг впервые предложил идею о введении всемирного времени.

В 1910 году в США была основана организация бойскаутов - «Boy Scouts of America». Слово скаут («scou») переводится с английского как «разведчик». Именно по примеру этого движения в СССР была основана пионерия.

В 1924 году в США в штате Невада по инициативе тюремного стоматолога Тернера впервые для казни преступника была применена газовая камера.

В 1956 году в Лондоненачалась эксплуатация двухэтажного автобуса «Рутмастер», ставшего символом столицы Британии и самым узнаваемым автобусом в мире. За долгие годы вокруг «Рутмастеров» сформировалась целая культура. Например, первый ряд сидений на верхнем этаже считался «уголком влюбленных». Многие кондукторы, кроме исполнения своих основных обязанностей, зачастую развлекали пассажиров шутками, что создавало особую дружелюбную атмосферу. К тому же, они помогали входить и выходить из автобуса пожилым лицам и пассажирам-инвалидам, чем, по мнению жителей столицы Британии, сводилось на нет неудобство автобуса для таких пассажиров. В 2003 году было принято решение о прекращении работы этой модели автобусов, на то время на ходу было около 550 машин. Списанные «Рутмастеры» не сдаются на лом, а продаются всем желающим, цена автобуса для сторонних покупателей составляет около десяти тысяч фунтов стерлингов. Пять автобусов пополнили экспозицию лондонского музея общественного транспорта. Многие из этих автобусов вернулись на улицы Лондона, но теперь они возят туристов.

Неофициальные праздники - День тишины и День подбрасывания монетки.

Именины у Марии, Аркадия, Петра, Семена, Ивана и Давида.

9 февраля

В субботу - Международный день стоматолога. Этот профессиональный праздник отмечается в День святой Аполлонии. Дочь александрийского чиновника, уверовавшая во Христа, подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от христианства. Но девушка не дрогнула перед лицом смерти. Она попросила ее развязать, чтобы у нее была возможность стать на колени и выполнить требование толпы. Когда же ее развязали, отважная женщина сама бросилась в огонь. Это случилось 9 февраля 249 года. Есть легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей, и зубная боль утихнет.

9 февраля 1893 года в парижском кабаре «Мулен Руж» родился стриптиз. Всю одежду во время танца перед публикой сбросила с себя танцовщица Мона. За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции. С тех пор эту дату принято считать Днем рождения стриптиза. Хотя, прародителем стриптиза можно считать танец «канкан», появившийся во Франции на полвека раньше. В наше время стриптиз стал явлением, вполне приемлемым обществом. Более того, эротические танцы стали неотъемлемой частью массовой культуры. Стриптизерши считаются такими же обычными работницами, как, например, медсестра или продавец. Они платят налоги, растят детей. Для многих девушек выступление - лишь старт в карьере, никак несвязанной с демонстрацией тела.

9 февраля – День рождения волейбола. В 1895 года в городе Холиоке американского штата Массачусетс в спортзале Ассоциации молодых христиан руководитель YMCA (Молодежной Христианской Организации) по физподготовке Уильям Морган провел первый в мире матч новой игры в мяч. Морган решил смешать элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. Он позаимствовал сетку из тенниса и установил ее на высоте приблизительно 196 см от пола, так, чтобы они была выше головы человека среднего по тем временам роста. Суть игры заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой. Количество участников первое время было не ограничено. Саму же игру окрестили «mintonette». Поскольку основная идея игры заключалась в том, чтобы ударять руками по мячу, заставляя его перелетать через сетку, профессор Альфред Хальстед предложил переименовать «минтонет» в «волейбол», что в переводе означает «летающий мяч». В 1897 году специалистами был дан краткий отчет о волейболе и правилах игры, который был включен в официальный справочник атлетической лиги Ассоциации молодых христиан. В 1900 году волейбол вышел за пределы США и начал быстро распространяться в других странах мира.

9 февраля 1948 года в Токио был основан Всемирный центр айкидо - мощного оружия самозащиты. Создатель системы Уэсибой Морихэем собрал в него лучшее из традиционного боевого искусства. Используется айкидо при подготовке спецподразделений и полиции. В 1975 году была основана Международная федерация айкидо. Инициаторами ее создания были европейские организации. В 1984 году Международная федерация айкидо вступила во Всемирную ассоциацию международных спортивных федераций.

В 1963 году состоялся первый полет узкофюзеляжного среднемагистрального пассажирского самолета Boeing 727. С 60-х по 80-е годы Boeing 727 являлся одним из самых популярных авиалайнеров в мире.

Неофициальные праздники - День простохорошо и Международный день пиццы.

Именины у Иоанна, Петра, Дмитрия и Ивана.

10 февраля

В воскресенье нет официальных международных праздников. Но зато есть масса важных для истории памятных дат. Так, в 1942 году первый в истории «Золотой диск», с покрытием слоем золота, выпущенный звукозаписывающей компанией RCA Victor, был вручен Гленну Миллеру. Запись песни «Чаттануги чу-чу».

В 1947 году в Париже были подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской ГерманииИталией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией. Документы вступили в силу 15 сентября1947 года.

В 2005 году МИД КНДР впервые открыто заявил о создании в стране ядерного оружия.

В 2009 году на орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.

Неофициальные праздники - День домового, День рискованных и раскованных.

Именины у Екатерины, Варфоломея, Владимира, Георгия, Ефрема, Игнатия, Исаака, Ольги и Федора.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная