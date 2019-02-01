Павел Гриб пожаловался суду на "выбивание" из него доказательств следователями (видео)

Во время судебного заседания политзаключенному стало плохо.

Украинский политзаключенный Павел Гриб пожаловался суду на применение к нему мер физического и психологического воздействия следователями во время досудебного следствия, с целью "выбивания" из него показаний.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб.

"Сегодня состоялось судебное заседание. Третий раз подряд Павел заявил о невозможности участия в судебном заседании в связи с сильными болями в животе и сильной головной болью", - сказал он.

Гриб добавил, что суд это не взял во внимание, но вызвал "скорую".

"Опять тот же обезболивающий укол. Фельдшер "скорой помощи" посоветовал 15 минут полежать. Но суд на это не обратил внимание и продолжил заседание", - рассказал отец политзаключенного.

Кроме того, он отметил, что сегодня на суде Павел сделал заявления относительно применения к нему "мер физического и психологического воздействия следователями и оперативными работниками или следователями, видимо, в Краснодаре во время досудебного следствия с целью выбивания из него показаний".

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"Суд принял решение провести расследование указанного заявления. Сейчас это расследование будет проводиться. И в связи с этим следующее судебное заседание по существу дела состоится ориентировочно 18 февраля. Если оно будет проведено, это расследование", - сообщил Игорь Гриб.

Также он отметил, что на заседании суда было предоставлено заключение медицинского обследования Павла, которое было проведено по инициативе матери парня, за собственные средства. На основании выводов этого обследования, рассказал Игорь Гриб, "украинский профессор Притула сделал выводы о реальном состоянии здоровья Павла".

"Эти материалы были судом приобщены к делу. И суд не возражает об участии в следующем заседании украинского профессора Василия Притулы", - рассказал отец Павла.

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Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Павел Гриб убежден в том, что в июне-августе от имени Ершовой с ним общались российские силовики.

7 сентября стало известно, что украинца удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказывается разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО.