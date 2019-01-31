Состояние политзаключенного Гриба ухудшается из-за пыток и ненадлежащего лечения – отец

Также отец украинца заявил, что Павел Гриб может умереть, если не будет срочно лечиться в специализированном медучреждении.

Состояние тяжелобольного украинского политзаключенного Павла Гриба резко ухудшается из-за пыток и отсутствия надлежащего лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом отец политзаключенного Игорь Гриб сообщил на пресс-конференции в Киеве.

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"Павел с детства имеет инвалидность, у него очень серьезная болезнь - синдром портальной гипертензии. Сразу после того, как мы выяснили, где он находится, мы сообщили об этой болезни российской стороне, ведь только один удар в живот может привести к крайне тяжелым последствиям. Но, несмотря на все это, гад Павлом постоянно издевались: пытаясь выбить показания, его били бутылкой по голове, приковывали его руки к гирям весом по несколько десятков килограммов. Эти пытки были тогда и продолжаются до сих пор, его постоянно избивают. Кроме того, на моего сына оказывается огромное моральное давление", - сообщил Гриб.

По словам отца политзаключенного, в результате всех вышеперечисленных факторов тяжелое заболевание Павла начало активно прогрессировать.

"До этого он всю жизнь принимал поддерживающие лекарства, а с момента задержания такой возможности у него нет. Кроме обострения хронической болезни, у него возник целый комплекс других заболеваний. Я говорю об этом на основании анализов, которые делали российские медики в клинико-диагностическом центре в Ростове-на-Дону. Я предоставил эти данные нашему врачу Василию Притуле, который занимается болезнью Павла с его детства. По его словам, все существующие заболевания, которые имел мой сын, обострились, и появились признаки цирроза печени. Кроме того, результаты анализов свидетельствуют о возможном развитии болезни Альцгеймера. На проверку этих данных врачу еще нужно время, чтобы детально исследовать все полученные анализы", - отметил он.

Гриб также сообщил, что его жена уже четыре месяца находится в Ростове-на-Дону, но встречаться с сыном ей разрешают лишь раз в месяц, хотя, согласно законодательству РФ, таких свиданий должно быть два.

"Все документы, которые мы предоставляем, и медицинские справки даже от российских врачей российский суд не воспринимает. В суде говорят, что имеют справку из СИЗО, где врач пишет, что Павел здоров, и им этого достаточно", - сказал отец.

По словам Гриба, перед выездом на судебное заседание врач должен осматривать подсудимого, но к Павлу он даже не приходил, что привело к тому, что на последних двух судебных заседаниях ему становилось настолько плохо, что пришлось вызвать скорую медицинскую помощь.

"Пытки над моим сыном были и продолжаются, никто не обращает внимания на его состояние здоровья. И если он не получит срочного лечения в специализированном медучреждении, я подчеркиваю - в специализированном, потому что его болезнь требует особого специалиста, которых всего несколько десятков по миру, то просто умрет ", - подчеркнул отец политзаключенного.

Следующее заседание суда по делу в отношении Гриба состоится завтра.

Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, на тот момент член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Павел Гриб убежден в том, что в июне-августе от имени Ершовой с ним общались российские силовики.

7 сентября стало известно, что украинца содержат в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются дать разрешение украинским врачам на посещение и осмотр украинца в СИЗО.

22 декабря адвокат украинского политзаключенного Марина Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.

29 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.