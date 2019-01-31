Мужчине грозит пожизненное заключение за расстрел супругов в Николаеве (видео)

Суд готовится избрать подозреваемому меру пресечения.

Жителю Николаева, который вчера расстрелял супружескую пару возле Николаевского райсуда, сегодня объявили о подозрении.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области. "Сегодня, 31 января, следователи следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, объявили о подозрении 52-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убивство)", - сказано в сообщении.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Суд готовится избрать подозреваемому меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, вчера в Ингульском районе Николаева у Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов.

Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете скорой помощи. 52-летний злоумышленник был задержан оперативником Ингульский отдела полиции.

Правоохранители установили, что подозреваемый и его жертвы были оппонентами по делу, которое рассматривалось в райсуде по долговым обязательствам. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину.