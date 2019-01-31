Смертельное ДТП с полицейскими на Одесщине: 75-летнему водителю грузовика грозит 10 лет за решеткой (видео)

По данным следователей, мужчина выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение.

Подозреваемому в смертельном ДТП в Одесской области 75-летнему водителю грузовика грозит до 10 лет за решеткой.

Сегодня ему суд будет определять меру пресечения, говорится в сюжете ТСН.

По данным полиции, грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой и легковушкой.

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло вечером 29 января. В результате аварии погибли двое полицейских, которые ехали в маршрутке, еще четверо человек пострадали.