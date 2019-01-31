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Смертельное ДТП с полицейскими на Одесщине: 75-летнему водителю грузовика грозит 10 лет за решеткой (видео)

12:09, 31 января 2019
Общество
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Водитель фуры, задержанный по делу о смертельном ДТП с полицейскими, может сесть за решетку на 10 лет / скриншот видео ТСН

Сегодня ему суд будет определять меру пресечения, говорится в сюжете ТСН.

По данным полиции, грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой и легковушкой.

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло вечером 29 января. В результате аварии погибли двое полицейских, которые ехали в маршрутке, еще четверо человек пострадали.

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Теги: #ДТП#Одесская область