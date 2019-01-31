"Ночная жизнь" Крыма умирает - журналисты (видео)

Журналисты отправились на полуостров, чтобы узнать, какая она – ночная жизнь в условиях аннексии.

Громкие вечеринки, танцы в клубах до утра и поездки на музыкальные фестивали – интересы крымской молодежи мало чем отличаются от ровесников с материковой Украины.

Однако после аннексии развлекательная жизнь на полуострове столкнулась с новой реальностью: фестивали запрещают, а клубы закрываются, говорится в сюжете "Крым.Реалии".

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Все началось с закрытия "Казантипа" в 2014 году. Свою руку к этому приложила тогдашняя "прокурор" Крыма Наталья Поклонская.

После этого электронная музыка стала у новоприбывших властей не в фаворе – рейды правоохранителей стали для крымских клубов обычным сценарием, так на оккупированном полуострове якобы пытаются бороться с наркотиками. Не говоря уже о последствии санкций и уменьшении доходов у местных жителей.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.