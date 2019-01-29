В Чернигове будут судить 23-летнюю женщину, которая укусила полицейскую

За содеянное злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В Чернигове будут судить 23-летнюю женщину, которая в сентябре прошлого года укусила за руку полицейскую.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Читайте такжеВ России будут судить адвоката, укусившего полицейского

Согласно сообщению, на прошлой неделе при процессуальном руководстве Черниговской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении жительницы г. Чернигова, которую обвиняют в умышленном нанесении легких телесных повреждений работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей - уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в сентябре прошлого года злоумышленница укусила за руку полицейскую взвода № 1 роты № 2 батальона управления патрульной полиции в Черниговской области, которая исполняла обязанности по охране общественного порядка и отреагировала на информацию по поводу совершения драки.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд. За содеянное злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.