Метис ретривера Нюня обошел пол-Киева в поисках Надежды (видео)

В последний раз собаку видели за два километра от дома хозяйки.

Киевлянка разыскивает своего метиса ретривера по кличке «Нюня», который не захотел жить с новыми хозяевами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Собака по кличке «Нюня» ежедневно встречала Надежду Астахову у подъезда. Надежда кормила Нюню и еще с два десятка собак, но найти дом для Нюни долго не удавалось из-за его больших размеров. Собаке было тесно в однокомнатной квартире, поэтому два года она жила в будке. Пока не нашлись люди, готовые забрать ее к себе. Однако Нюня не захотел с ними жить и убежал.

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Не зная города, Нюня в поисках Надежды прошел с десяток километров и почти нашел ее дом. Об этом стало известно, когда прохожие прислали Надежде фотографии Нюни. На них метис ретривера находился всего в двух километрах от дома женщины, хотя владельцы, от которых он сбежал, жили значительно дальше. Но после этого след Нюни потерялся.

Надежда надеется, что ей повезет вернуть Нюню, и она обещает больше никогда его не отдавать.