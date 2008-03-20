Ехануров нажаловался Президенту на Кабмин

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ заявляет об ухудшении ситуации с финансированием армии.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«С учетом инфляционных процессов, ситуация с финансированием армии идет значительно хуже, чем в прошлом году», – отметил министр.

Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что из-за отсутствия в госбюджете средств, которые компенсировали бы оборонному ведомству рост тарифов на снабжение газа, тепла и электроэнергии, 16 военных частей Вооруженных сил Украины отключены от снабжения коммунальных услуг и энергоносителей.

Говоря о состоянии выполнения Указа Президента от 4 марта о мерах по обеспечению развития ВСУ, в первую очередь по внесению Кабинетом Министров изменений в госбюджет на 2008 год в части увеличения расходов для Минобороны в объеме 7,5 млрд. грн., Ю.ЕХАНУРОВ констатировал, что, «к сожалению, эти изменения в госбюджет правительством еще не были поданы».

Министр обороны также доложил главе государства о шагах, предпринятых Минобороны для реализации заданий по нормативно-правовому обеспечению социальных гарантий военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Ю.ЕХАНУРОВ также доложил главе государства о завершении работы Инспекционной комиссии по проверке боевой и мобилизационной готовности и боеспособности Вооруженных сил Украины, созданной в соответствии с Указом Президента от 6 февраля 2008 г.

Отдельное внимание на встрече уделили выполнению программы по обеспечению военнослужащих жильем. Как отметил Ю.ЕХАНУРОВ, в течение первого квартала этого года военные получили большее количество жилья, чем за весь прошлый год.