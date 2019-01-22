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Светлана Лобода шокировала сеть фото после концерта

16:50, 22 января 2019
Общество
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Лобода показала фото после концерта / фото instagram.com/lobodaofficial

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Снимок артистка опубликовала в Instagram. По ее словам, эти травмы она получила во время концерта в Москве.

"Проснулась, посмотрела на себя в зеркало... Вот и закончился наш трехдневный марафон", - написала Лобода. "Ничего себе", "Бедняжка", - пишут в комментариях под фото.

Ранее СМИ сообщали, что Светлана Лобода вслед за Лорак стала судьей российского шоу "Голос. Дети".

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Теги: #фото#Светлана Лобода