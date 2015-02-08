СМИ: в поле возле Чонгара водители фур сбрасывают гниющие туши и испорченные овощи (фото)

В районе поста Чонгар, в так называемой "нейтральной зоне" между Крымом и Херсонской областью, водители фур устроили скотомогильник. Поле завалено гниющими тушами и другими испорченными товарами. Об этом "Центру журналистских расследований" сообщил очевидец.

По его словам, трехкилометровый "коридор" между украинским и российским постами завален отходами. В поле скидывают партии испорченной молочной продукции, овощей и мяса.

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«В поле стоят небольшие домики, где раньше сидели российские пограничники, потом их использовали как туалеты, а теперь туда сваливают испорченное мясо. Оно уже разложилось, внутри запах жуткий. Его не чувствуешь возле дороги, поскольку холодно», — рассказал собеседник издания.

Он также проинформировал, что очередь грузовиков продвигается очень медленно. За пять с половиной часов проехала только одна фура.

«Не удивительно, что товар портится, смысла нет везти тухляк обратно, но так тоже нельзя. Страшно представить, что тут будет твориться с этим мясом летом, — говорит мужчина. — Территория получается ничья, и следить за порядком тут некому».