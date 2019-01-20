В Черновицкой области еще одна церковная община перешла в ПЦУ

Церковная община села Горошовцы Заставновского района на собрании приняла решение о переходе местной церкви Успения Пресвятой Богородицы из подчинения бывшей УПЦ МП в ПЦУ.

В Черновицкой области церковная община села Горошовцы Заставновского района на собрании приняла решение о переходе местной церкви Успения Пресвятой Богородицы из подчинения бывшей УПЦ МП в Православную церковь Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на собрании прихода, которое инициировал местный священник отец Федор.

На собрание прибыл митрополит Черновицкий и Буковинский бывшей УПЦ МП Мелетий, которого местные жители пытались не пропустить на территорию церкви. Однако, благодаря помощи правоохранительных органов, священники таки попали на это собрание.

Во время собрания Мелетий совместно с отцом Федором пытались убедить людей в том, что Православная церковь Украины является «неканонической». В то же время настоятель церкви заявил, что он не покинет УПЦ МП, а будет служить митрополиту Онуфрию.

Собрание церковной общины сопровождалось спорами.

Позже участникам собрания предложили принять решение о переходе церкви: во дворе храма сторонники ПЦУ стали в колонну справа, а те, кто поддерживает Московский патриархат - слева. Таким образом, за переход в Православную церковь Украины проголосовали 239 человек, против - 40. В то же время воздержавшихся не было.

Справка УНИАН. В Черновицкой области уже четыре церковные общины приняли решение о переходе из подчинения бывшей УПЦ МП в ПЦУ. Первой о таких намерениях 19 декабря 2018 года высказался приход села Шишковцы Кицманского района. 30 декабря в ПЦУ перешли церковные общины сел Карапчов Выжницкого района и Боянчук Застановского района.

8 января архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий на пресс-конференции в Черновцах сообщил о намерении еще 15-ти церковных общин области перейти в ПЦУ. Всего в регионе более 400 церквей находятся в подчинении бывшей УПЦ МП.