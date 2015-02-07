Из зоны АТО эвакуировали уже более 4,5 тысяч мирных жителей

За последние 10 дней из городов и поселков Донецкой и Луганской областей волонтеры и спасатели вывезли более 4,5 тыс. чел.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, в Донецкой области 6 февраля из Дебальцево и рядом расположенных населенных пунктов (Новогригорьевка, Коммуна, Мироновское, Красный Пахарь), а также из Авдеевки были вывезены 753 человека, из них 81 ребенок и три человека, которые не могут самостоятельно передвигаться.

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Для эвакуации было задействовано 25 автобусов, два бронированных автомобиля КрАЗ и две кареты скорой помощи.

Всего с 28 января из Авдеевки, Дебальцево и рядом расположенных населенных пунктов вывезено 3 тыс. 985 чел., из них 804 ребенка и 78 чел., которые не могут самостоятельно передвигаться.

На железнодорожных вокзалах Славянска и Константиновки созданы транзитные пункты для встречи людей. В связи с увеличением количества людей, желающих выехать с территорий, на которых проводятся боевые действия, «Укрзализныця» выделила дополнительные поезда. Сегодня ночью в Киев, который определен транзитным городом, прибыл первый поезд с жителями Донецкой области, другие два поезда прибудут в первой половине дня 7 февраля. После этого людей доставят в другие регионы Украины для временного проживания. Все они бесплатно обеспечиваются билетами для проезда в пределах Украины.

Продолжается работа по доставке гуманитарной помощи населению Донецкой области. За вчерашний день организована доставка гуманитарной помощи населению Дебальцево. Туда доставлены 3 тыс. буханок хлеба, 6 тонн питьевой воды, 4 ящика сливочного масла, 3 ящика колбасы, 9,5 тонн овощей. В Родинское (Красноармейский район) людям, которые самостоятельно выехали из Авдеевки, отправлено 600 литров питьевой воды, 60 одеял, 58 гигиенических наборов, 100 кг мясных и рыбных консервов и 15 продовольственных наборов.

К проведению аварийно-спасательных работ, мероприятиям по доставке оборудования и имущества, вывозу людей из городов Авдеевка, Дебальцево, Светлодарск, Родинское и обеспечения работы транзитных пунктов было привлечено 195 чел., а также 38 единиц техники.

В Луганской области организован вывоз 52 пациентов коммунального учреждения «Попаснянский областной психоневрологический интернат».

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Начиная с 28 января, подразделениями ГСЧС и волонтерскими организациями из опасных районов Луганской области вывезены 623 чел., из них 162 ребенка и 91 чел., которые не могут самостоятельно передвигаться. Для вывоза людей привлечены 332 чел., а также 118 единиц техники.

6 февраля жителям поселков Нижнее и Светличное Луганской области доставлено 10 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, питьевую воду, средства гигиены, свечи, одеяла и полиэтиленовую пленку.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС на протяжении последних суток очищено от взрывоопасных предметов 0,5 га территорий и обезврежен 31 взрывоопасный предмет.