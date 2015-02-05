Спасатели вывезли 376 человек из обстреливаемых боевиками городов Донецкой области

С ними были доставлены почти 10 тонн продуктов питания (6 тонн питьевой воды и 30 ящиков с продуктами), которые были собраны совместными усилиями спасателей города Киева и Киевской области для мирных жителей. Также было доставлено 16 рулонов полиэтиленовой пленки и бензин для заправки генераторов, которые работают в местах массового пребывания людей (школы, больницы, бомбоубежища), сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

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В этот же день спасатели Мобильного спасательного центра ГСЧС провели спасательную операцию по доставке гуманитарной помощи и вывозу людей из поселка городского типа Ольховатка, страдающего от обстрелов боевиков. Оставшимся жителям поселка спасатели доставили часть гуманитарного груза, а именно - сахар, гречку, макаронные изделия, консервы, масло, сгущенное молоко и даже апельсины. Также на бронированном КрАЗе спасателям удалось вывезти 36 человек из опасной территории для дальнейшей доставки в мирные регионы Украины.

В целом в течение 5 февраля из Дебальцево, Авдеевки, Ольховатки и Светлодарска вывезено 376 человек, из них 40 детей, 5 инвалидов и 2 раненых. Последние были доставлены в больницу Артемовска.