В Житомире мужчина пытался подкупить следователей полиции за 100 тысяч гривень

Мужчина предлагал правоохранителям средства за избежание уголовной ответственности за причинение умышленного тяжкого телесного повреждения.

В Житомире мужчина пытался подкупить следователей полиции за 100 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе коммуникаций полиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, сегодня правоохранители задержали жителя областного центра, который, пытаясь избежать уголовной ответственности, предлагал «откупные» следователю и его руководителю.

45-летний мужчина является фигурантом в уголовном производстве, открытом по факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения.

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Во время посещения Житомирского отдела полиции мужчина в служебном кабинете следователя в присутствии заместителя руководителя отдела полиции - начальника следственного подразделения предлагал взятку в размере 100 тыс. грн за избежание уголовной ответственности и передачу изъятого у него имущества. При этом он передал часть предложенного, а именно 1 тыс. долларов.

Его действия в соответствии зафиксированы правоохранителями совместно с работниками Житомирского Управления внутренней безопасности.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции этой статьи, мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине задержан директор предприятия, который пытался дать полицейским $2 тыс. взятки за непривлечение к ответственности за хищение средств, выделенных на ремонт дорог.