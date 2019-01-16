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В Житомире мужчина пытался подкупить следователей полиции за 100 тысяч гривень

22:09, 16 января 2019
Общество
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В Житомире мужчина пытался подкупить следователей / фото zt.npu.gov.ua

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе коммуникаций полиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, сегодня правоохранители задержали жителя областного центра, который, пытаясь избежать уголовной ответственности, предлагал «откупные» следователю и его руководителю.

45-летний мужчина является фигурантом в уголовном производстве, открытом по факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения.

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Во время посещения Житомирского отдела полиции мужчина в служебном кабинете следователя в присутствии заместителя руководителя отдела полиции - начальника следственного подразделения предлагал взятку в размере 100 тыс. грн за избежание уголовной ответственности и передачу изъятого у него имущества. При этом он передал часть предложенного, а именно 1 тыс. долларов.

Его действия в соответствии зафиксированы правоохранителями совместно с работниками Житомирского Управления внутренней безопасности.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции этой статьи, мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине задержан директор предприятия, который пытался дать полицейским $2 тыс. взятки за непривлечение к ответственности за хищение средств, выделенных на ремонт дорог.

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Теги: #взятка#Житомир#подкуп следователя