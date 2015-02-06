Из плена боевиков освободили восьмерых украинских военных

Как сообщает ТСН.uа обмен состоялся по принципу "всех на всех".

По данным издания, украинские военные были обменяны на девятерых задержанных боевиков.

Шестеро из восьми освобожденных из плена - это защитники Донецкого аэропорта. Освобожденные бойцы все имеют ранения. Трое из них требуют особого медицинского ухода - их забирали специальные машины скорой помощи.

Среди пленных террористов, по данным ТСН.ua, было двое наемников из России. Все боевики, которые удерживались украинскими силовиками, заявили, что они в удовлетворительном состоянии.

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Обмен осуществлялся центром обмена пленных при СБУ совместно с Минобороны Украины в буферной зоне вблизи Донецка.

Информацию об освобождении 8 "киборгов" подтвердил в Facebook советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик. Он обнародовал фамилии военных.

"Еще 8" киборгов "свободны! Стовбан - А0284, Зозуля - 81 бр, Гавриляк - В4745, Белешев - В2839, Степанов - В2839, Дибров - В2839, Кузмичев - 20 бр, Шостак - 2 танковая", - написал он.