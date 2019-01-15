Стали известны подробности восстановления активиста Михайлика после операции в Германии

Прооперированный в Германии активист Михайлик разрабатывает легкие на специальном тренажере.

Прооперированный в Мюнхене (Германия) лидер Одесской городской организации партии «Сила людей» Олег Михайлик, на которого в сентябре 2018 года в Одессе было совершено покушение, разрабатывает легкие на специальном тренажере.

Как рассказал УНИАН сам Михайлик, немецкие медики предоставили ему простой в применении, но очень эффективный дыхательный тренажер.

«Занятия на тренажере необходимы, чтобы предотвратить «схлопывание» моего прооперированного легкого», - пояснил активист. Он уточнил, что должен тренироваться несколько раз в день - вдыхать воздух через прибор.

Как отметил активист, хотя у него еще поднимается высокая температура, чувствует он себя лучше.

«Хотя «бьет» высокая температура, врачи довольны процессом. Говорят, что я сильный и все хорошо заживает», - добавил Михайлик.

По его словам, немецкие специалисты были изначально удивлены, увидев результаты исследований (снимки, анализы и заключения по функционированию легких). В частности, иностранных медиков удивило, что 44-летний мужчина, перенесший клиническую смерть от кровопотери, с пулей в легком и имеющий проблемы с подвижностью обеих рук, сохранился «в таком хорошем состоянии».

Как уточнил активист, который до покушения занимался спортом, все его анализы были в норме, включая работу сердца и легких.

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«Функция легких – 120%. Они даже порадовались, что еще встречаются такие экземпляры, как я. Даже хотелось пошутить, что они не видели меня, действительно, здоровым образцом для изучения. При этом, их очень огорчило, что в меня кто-то стрелял и хотел убить – они этого не понимают», - добавил Михайлик.

Активист затруднился уточнить, сколько еще времени ему предстоит пробыть в мюнхенской больнице.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По подозрению в покушении правоохранители задержали троих граждан Грузии, которые, по данным полиции, являются участниками этнической организованной преступной группы. Суд арестовал их без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных – Торнике Нагладзе (Герасину) – инвалиду первой группы.

Адвокаты Михайлика изначально настаивали на проведении за границей операции по извлечению пули, оставшейся в теле активиста.

В начале декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие ожидает, когда зарубежные коллеги передадут украинским правоохранителям извлеченную пулю. В Нацполиции и ГПУ обещали предоставить все необходимые для этого документы.

12 декабря в Киеве состоялась встреча Михайлика с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхелем, и стало известно, что операцию проведут в Германии, а немецкая сторона оплатит все расходы.

Однако в начале января этого года Михайлик заявил о затягивании украинскими правоохранителями оформления документов для обеспечения законности передачи пули, которую должны были изъять из тела.

Хирургическое вмешательство должно было состояться утром 9 января, но было перенесено из-за отсутствия документов, которые ждут в Германии.

10 января Михайлик сообщил УНИАН, что операция назначена на утро 11 января, и, по его данным, по состоянию на вечер четверга необходимые документы к немецким правоохранителям не поступали.

В пятницу, 11 января, в Нацполиции заявили, что все необходимые документы направлены в Германию и пуля уже извлечена. Позднее стало известно, что операция по удалению пули вместо запланированных двух длилась пять часов, и пулю пришлось удалить с частью легочной ткани.