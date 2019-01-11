"Москва – наша родина": на Винниччине разгорелся скандал из-за новой церкви Украины (видео)

Конфликт в общине будет решен на собрании уже в эти выходные.

На Винниччине прихожане заблокировали дверь в храм, где служит священник Московского патриархата, потому что часть села Лукашовка выступает за поместную украинскую церковь.

Теперь и селяне, и настоятель ждут субботы, когда на собрании люди будут голосовать, какая именно юрисдикция им нужна, говорится в сюжете ТСН.

Батюшка Федор Расторгуев ссорится с прихожанами, потому что часть жителей Лукашовки начала выступать за Православную церковь Украины.

"Я приехал, а в храм зайти не могу, как нормальный человек – заменен замок, а через алтарь заблокированы двери", - говорит священник. В помещении три двери, и одну из них священник после службы просто забыл закрыть - так говорит местный житель Виталий Данилюк. По его словам, дверь просто заблокировали, чтобы воры ничего не унесли. "Мы сделали две дырки и взяли на гвозди, чтоб заблокировать – все, что мы сделали", - объяснил селянин.

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Кассир храма сетует, что настоятель просто расшатывает ситуацию, ведь община скоро должна решать, к какому патриархату присоединяться. "У нас практически 80% молодежи, и все село за новую украинскую церковь. А здесь собирается 20 бабушек, которых батюшка настраивает, что Симеон – Иуда, что Москва – наша родина", - говорит Светлана Ибер. Полиция в ситуации ничего противоправного не обнаружила и констатировала, что замок сменил сам священник. "Из церкви ничего не похищено, все ценности на месте, только поменян замок на дверях. Признаков уголовного преступления не обнаружено", - пояснил начальник отделения превенции Литинского Петр Додукало.

Поставить точку в противостоянии селян должно собрание. Со слов председателя общины, его назначили на субботу. "Есть 250 дворов, то есть 750 жителей. Сборы все покажут – не могу судить. Молодежи много, конечно, они склоняются к украинской церкви", - рассказал Лукашевский сельский председатель Виктор Медяник.

Как сообщалось, на Винничине в общей сложности 320 приходов Московского патриархата, из них 20 уже перешли к автокефальной церкви, еще минимум о 10 известно, что они готовятся к присоединению.