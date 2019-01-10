В этом году ученики 9-х классов не будут сдавать государственную итоговую аттестацию по технологии ВНО

Запуск ВНО в 9-м классе планируется к старту старшей профильной школы Новой украинской школы - ориентировочно после 2026-2027 учебного года.

В Министерстве образования и науки отмечают, что в этом году учащиеся 9-х классов не будут сдавать государственную итоговую аттестацию по технологии внешнего независимого оценивания.

Как сообщили в пресс-службе МОН, соответствующее разъяснение предоставляется в связи многочисленными обращениями учеников и их родителей о прохождении государственной итоговой аттестации в форме ВНО в 9-м классе.

В МОН отметили, что в 2019 году государственную итоговую аттестацию по технологии ВНО будут сдавать только учащиеся 11-х классов, а также студенты заведений высшего (колледжи и техникумы) и профессионального образования, которые в этом году будут завершать получение полного общего среднего образования.

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«Учащиеся 9-х классов, как и в предыдущие годы, будут сдавать ГИА в письменной форме (не в форме ВНО)», - говорится в сообщении.

В МОН напомнили, что запуск ВНО в 9-м классе планируется до старта старшей профильной школы Новой украинской школы - ориентировочно после 2026-2027 учебного года.