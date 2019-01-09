Село на Днепропетровщине, которое вложило деньги общины в криптовалюту, получило первую прибыль (видео)

К Новому году все селяне получили по 100 грн.

Первые доходы от инвестиций в виртуальные деньги сейчас считают в селе Елизаветовка, Днепропетровской области.

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Весной ТСН рассказывала как в мае прошлого года эксперимент с виртуальными деньгами ввел сельский председатель Елизаветовки, чтобы заработать для общины. Вложил своих 13 тыс. грн, отслеживал курсы на международной криптобирже. За месяц утроил свои деньги. Забрал свою долю, а заработанное разделил между селянами. Те доверили ему использовать для финансовых операций деньги общины.

За полгода на счета накапало около 200 тыс. грн. Проценты раздали людям. Каждый получил на руки по 100 грн.

Едва ли не главным консультантом в селе стал Богдан. Парень следит за курсами криптовалют на бирже, а следовательно – пытается объяснить тонкости людям старшего поколения. Рассказывает, что односельчане даже новое слово долго запоминали, но со временем начали даже самостоятельно считать прибыли от приобретенной криптовалюты.

Федор Никифорович сравнивает рынок виртуальных денег с акциями на недвижимость или зерновые. Уверен, хоть в этом году и выдали всего по 100 грн, но дальше будет больше.

В этом году полученные деньги жители села потратили кто куда. Кто-то вложил в бюджет на праздничный стол, кто-то первел на ремонт местной дороги, которую люди приводят в порядок за свой счет.

В сельсовете эксперимент с криптовалютой заканчивать не собираются и уже под конец 2019 года планируют заработать и выдать людям по 2 тыс. грн.