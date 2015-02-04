В Преображенской церкви во Львове началось прощание с Кузьмой Скрябиным
16:30, 04 февраля 2015Общество
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Во Львове в Преображенской церкви началось прощание с лидером группы "Скрябин" Андреем Кузьменко.
Во Львове прощаются с Кузьмой "Скрябиным" / УНИАН
К церкви приехали родственники музыканта - родители, супруга, которые первыми зашли в храм. Маму вели под руки, а супруга зашла в церковь, закрыв лицо черным платком.
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Поклонников и друзей артиста пока не пускают.
У Преображенській церкві у Львові прощаються з Кузьмою
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