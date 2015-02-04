В Преображенской церкви во Львове началось прощание с Кузьмой Скрябиным

К церкви приехали родственники музыканта - родители, супруга, которые первыми зашли в храм. Маму вели под руки, а супруга зашла в церковь, закрыв лицо черным платком.

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Поклонников и друзей артиста пока не пускают.