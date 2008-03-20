Торговый дефицит Еврозоны превысил 10 миллиардов евро

Торговый дефицит стран Еврозоны в январе составил 10,7 миллиарда евро, сообщает AFP со ссылкой на данные Евростата. Это на три миллиарда выше показателя января 2007 года, когда дефицит составил более 7 миллиардов евро, и на 6 миллиардов превышает декабрь (4,2 миллиарда).

Январские цифры показывают разницу между экспортом и импортом без учета сезонных факторов. Если же последние принимать во внимание, то январский дефицит Еврозоны равен 2 миллиардам евро, тогда как декабрьский - 1,8 миллиарда.

Экспорт и импорт в зоне евро вырос одинаково - на 7,4 процента. Аналитики считают, что рост курса европейской валюты в ближайшее время негативно скажется на объемах экспортных поставок, что еще больше увеличит дефицит.

Курс евро по отношению к доллару на торгах в понедельник достиг исторического максимума в размере 1,5905 доллара за евро.

Лента.ру