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Вселенский патриарх поздравил украинцев с Рождеством и пообещал молиться за Украину

20:49, 06 января 2019
Общество
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Патриарх отметил, что всегда будет молиться за Украину / фото peoples.ru

Текст поздравления обнародовала пресс-служба президента Украины.

«Подписание томоса - это особая миссия. И это радость не только для украинцев, которые живут в Украине, но и за ее пределами.

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Вы родились для Христа, но крещение получили от Константинополя. Желаю, чтобы маленький Иисус, который принес мир на землю, принес мир в Украину. Благодать новорожденного Спасителя да благословит всех украинцев в новом, 2019 году», - отметил Варфоломей.

Он добавил, что всегда молиться за Украину, как и делал это до сегодняшнего дня.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию. В томосе говорится, что Вселенский патриархат признает в пределах политически сложившейся территории Украины канонически автокефальную, самоуправляющуюся православную церковь.

Томос продемонстрируют завтра во время литургии в Софийском соборе.

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Теги: #томос