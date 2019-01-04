Кровавое ДТП в Харькове: в деле Зайцевой вспыхнул новый скандал

Результаты проверки автошколы показали, что во время своей учебы участница ДТП злостно прогуливала занятия.

В Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Алене Зайцевой, сбившей насмерть шестерых и травмировавшей пятерых пешеходов осенью 2017.

Результаты проверки автошколы показали, что во время своей учебы участница ДТП злостно прогуливала занятия, пишет "depo. Харьков" со ссылкой на полицию Харьковской области.

"В период с 15 ноября по 15 декабря были направлены запросы главе Государственной аккредитационной комиссии, начальнику регионального сервиса МВД и главе Госаккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД с целью решения вопроса о лишении автошколы сертификата о государственной аккредитации. Ответ от этих организаций еще не получили", — уточнили в полиции.

Так, в журналах посещения учеников указано, что Зайцева отсутствовала на пяти занятиях в октябре и ноябре 2015, но присутствовала 9 октября, что противоречит справке Госпогранслужбы, согласно с которой она находилась за границей.

Читайте такжеКровавое ДТП в Харькове: в полиции заявили, что наркологи взяли у Зайцевой достаточное количество биоматериала

"Согласно с информацией регионального сервисного центра МВД в Харьковской области, подозреваемой выдали удостоверение водителя на право пользоваться транспортными средствами категории "B" 5 декабря 2015. Согласно с информацией Министерства образования и науки Украины, информация об аттестации автошколы не обнаружена", — отметили в СМИ.

Таким образом, лицензия на образовательную деятельность у автошколы Зайцевой отсутствует и она не является учреждением профессионального образования, "не имеет права выдавать документы государственного образца и не подчиняется Министерству образования и науки".

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.