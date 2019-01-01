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Среди пропавших без вести во время обвала дома в российском Магнитогорске есть украинка - МЧС РФ

18:09, 01 января 2019
Общество
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Среди пропавших без вести в результате обвала дома в Магнитогорске есть украинка / фото mchs.gov.ru

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.

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Антипова - в перечне людей, которые могли находиться в доме, который обвалился. Информации относительно ее нынешнего места пребывания в МЧС РФ нет.

Известно, что она родилась в 1986 году (32 года) в г. Шепетовка Хмельницкой области. Антипова жила в кв. 354 с 15 сентября 2003 года.

По данным ГУ МЧС РФ, без вести пропавшими числятся 35 человек, из них 7 детей.

Как сообщал УНИАН, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома.

По последним данным, в списке жертв трагедии семь человек, тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлекли.

2 января в Челябинской области объявили днем траура по погибшим.

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Теги: #Россия#украинцы#обвал здания