Среди пропавших без вести во время обвала дома в российском Магнитогорске есть украинка - МЧС РФ
Среди пропавших без вести во время обрушения части жилого дома в российском Магнитогорске есть украинка Татьяна Антипова.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Челябинской области.
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Антипова - в перечне людей, которые могли находиться в доме, который обвалился. Информации относительно ее нынешнего места пребывания в МЧС РФ нет.
Известно, что она родилась в 1986 году (32 года) в г. Шепетовка Хмельницкой области. Антипова жила в кв. 354 с 15 сентября 2003 года.
По данным ГУ МЧС РФ, без вести пропавшими числятся 35 человек, из них 7 детей.
Как сообщал УНИАН, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома.
По последним данным, в списке жертв трагедии семь человек, тело еще одного погибшего пока из-под завалов не извлекли.
2 января в Челябинской области объявили днем траура по погибшим.