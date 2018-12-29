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Митрополит Епифаний рассказал, когда томос будет в Украине

20:57, 29 декабря 2018
Общество
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Епифаний рассказал, что томос в Украину привезут вечером 6 января / фото УНИАН

Об этом сообщил Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью телеканалу "Прямой".

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"6 января состоится торжественное богослужение двух предстоятелей Вселенского патриархата Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля украинской независимой поместной православной церкви. После литургии будет вручен томос об автокефалии Украинской православной церкви. В тот же день вечером, мы уже будем в Украине и 7 января будем торжественно праздновать Рождество. Это такой определенный подарок для Украины - получение Томоса о независимости нашей украинской православной церкви", - рассказал митрополит.

Как сообщал УНИАН, ранее Епифаний отметил, что процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины начнется 5 января.

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Теги: #автокефалия УПЦ КП#томос#Епифаний