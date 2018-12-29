Митрополит Епифаний рассказал, когда томос будет в Украине

Томос будет предоставлен после торжественной литургии 6 января, и уже вечером того же дня его привезут в Украину.

Томос об автокефалии украинской православной церкви прибудет в Украину вечером 6 декабря 2019 года.

Об этом сообщил Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью телеканалу "Прямой".

Читайте такжеЕпифаний назвал условие переноса даты Рождества

"6 января состоится торжественное богослужение двух предстоятелей Вселенского патриархата Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля украинской независимой поместной православной церкви. После литургии будет вручен томос об автокефалии Украинской православной церкви. В тот же день вечером, мы уже будем в Украине и 7 января будем торжественно праздновать Рождество. Это такой определенный подарок для Украины - получение Томоса о независимости нашей украинской православной церкви", - рассказал митрополит.

Как сообщал УНИАН, ранее Епифаний отметил, что процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины начнется 5 января.