Правоохранители задержали заместителя мэра Геническа на взятке

Злоумышленник требовал 35 тысяч гривен за решение вопроса о приобретении у гражданки городским советом за бюджетные средства однокомнатной квартиры.

Правоохранители уличили в получении взятки заместителя городского головы Геническа Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры Южного региона на странице в Facebook.

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"За решение вопроса о приобретении у гражданки городским советом за бюджетные средства однокомнатной квартиры чиновник требовал от нее 35 тысяч гривен. 28 декабря после получения 28 тысяч гривен взятки заместитель городского головы был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители планируют сообщить задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине при получении тысячи евро взятки попался председатель одного из райсудов.