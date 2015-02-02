На Майдане Независимости состоялся митинг-реквием памяти Кузьмы "Скрябина"
21:54, 02 февраля 2015Общество
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Почтить память погибшего музыканта вышли сотни киевлян. К стеле Независимости они принесли цветы, портреты Кузьмы и свечи.
Почтить память музыканта пришли сотни киевлян / УНИАН
Те кто пришел почтить память Андрея Кузьменко, не скрывают эмоций. Люди до сих пор не могут поверить, что ушел из жизни этот легендарный украинский музыкант.
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Почтить память певца собрались не только в Киеве, а и в почти всех областных центрах страны. Также памятные мероприятия пройдут в Минске и Москве.
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