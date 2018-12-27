Пять тысяч человек остаются без света в Днепропетровской области (видео)
18:14, 27 декабря 2018Общество
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Из-за непогоды были обесточены почти 350 населенных пунктов. Энергоснабжение восстановили в большинстве населенных пунктов, но без света остаются еще более 40 сел.
П'ять тисяч людей залишаються без світла на Дніпропетровщині
Пять тысяч человек остаются без света в Днепропетровской области.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Из-за непогоды были обесточены почти 350 населенных пунктов. Энергетики даже отсняли своеобразный танец проводов, которые чрезвычайно сильно качает ветер. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.
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Энергоснабжение восстановили в большинстве населенных пунктов, но без света остаются еще более 40 сел.
Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды остаются обесточенными более 100 населенных пунктов.
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