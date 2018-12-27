Появились новые данные о количестве пострадавших на Майдане

С 24 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года было убито и ранено 1700 участников акций протеста в столице и 1000 работников правоохранительных органов.

На суде по делу экс-"беркутовцев", которых обвиняют в массовых расстрелах активистов Майдана, обнародовали общую статистику пострадавших в уголовных делах времен Майдана в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, статистическая информация была обнародована на заседании Святошинского районного суда Киева председательствующим по делу судьей Сергеем Дьячуком.

Согласно статистике, за период с 24 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года погибли 66 участников акций протеста, которые были убиты из огнестрельного оружия, и 13 правоохранителей. Все смерти правоохранителей произошли в период с 18 по 21 февраля включительно. В целом же пострадавшими в различных уголовных делах признаны около 1700 участников акций протеста и около 1000 правоохранителей.

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Следует отметить, что стороны дали этим данным диаметрально противоположную оценку. В частности, адвокат экс- беркутовцев» Александр Горошинский заявил, что такое количество пострадавших, и в частности, убитых правоохранителей, опровергает тезис обвинения о мирном характере акций протеста, а значит и большинство обвинений с экс-«беркутовцев» должны быть сняты. В свою очередь адвокат потерпевших Евгения Закревская заметила, что эта статистика неполная, поскольку значительное количество участников акций протеста просто боялись обращаться в больницы после того, как пострадали от действий правоохранителей, потому что из больниц их милиция забирала в участки, а затем в суд, где их забирали уже в следственные изоляторы. Кроме того, не все фактически пострадавшие от побоев правоохранителей даже из тех, которые обращались к врачам, согласились быть потерпевшими в юридическом смысле, в то время как пострадавшие правоохранители в то время все тщательно задокументировали, и эта информация тогдашней властью всячески распространялась.

Также Закревская привела пример, что во время Майдана она привезла в больницу избитого участника акции протеста и указала в приемном отделении свой домашний адрес, как будто его, и через несколько дней к ней пришли милиционеры, которые разыскивали этого человека.

В свою очередь прокурор Янис Симонов заметил в суде, что эта статистика не опровергает пункты обвинения в отношении экс-«беркутовцев», поскольку ни один из тех, кто был убит или ранен, не представлял угрозы для правоохранителей, которые вели огонь по митингующим.