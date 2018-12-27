Журналисты выяснили, откуда в оккупированном Крыму украинские товары (видео)

На оккупированном полуострове можно без проблем приобрести украинские товары.

Торговые отношения между материковой Украиной и Крымом прекратились еще в 2016 году. Но это де-юре. А де-факто – на полуострове можно без проблем приобрести украинские товары.

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Журналисты "Крым.Реалии" прошлись по магазинам Симферополя и собрали целую корзину продукции украинских брендов.

Минеральная вода, алкоголь, консервация и косметика – все это можно без проблем приобрести в Крыму и после аннексии Россией.

Журналисты выяснили, как продукции с материка удается обойти админграницу с полуостровом и что на это говорят украинские производители.

С материковой Украины товары в Крым попадают в основном тремя путями: 1) подделка (например, минералка "Поляна квасова"); 2) когда с материковой Украины товар отправляется в РФ или другие страны Таможенного союза, то есть по документам конечным потребителем отмечается одна страна, а по факту товар едет совершенно в другое место; 3) украинские фирмы предоставляют свои лицензии или франшизы, а зарубежные производители сами решают, кому поставлять свой товар.

Ранее в сети были опубликованы фото городских елок и предновогодних мероприятий, которые проходят в оккупированном Крыму.