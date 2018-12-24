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Праздник за оградой: в сети показали предновогодний Крым (фото)

18:08, 24 декабря 2018
Общество
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Оккупанты обнесли елку забором / фото twitter.com/crimeaua1

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Их в своем Twitter опубликовал блогер "КРЫМский бандеровец", который проживает на территории аннексированного полуострова.

"Крым. Когда будете возвращаться со знаменитых джанкойских пляжей, не забудьте посетить городскую елку, обнесенную забором", — пишет он.

"Крым. Счастливые детки Яны-Капу (Красноперекопска) на открытии елки. После церемонии открытия елку тоже обнесли забором", — добавил блогер.

фото gorod24.online
REUTERS
REUTERS
REUTERS

Ранее журналисты показали, как временно оккупированный Донецк готовится к новогодним праздникам. 

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Теги: #Крым#фото