Праздник за оградой: в сети показали предновогодний Крым (фото)

Во многих крымских населенных пунктах новогодние елки обнесены забором.

В сети опубликованы фото городских елок и предновогодних мероприятий, которые проходят в оккупированном Крыму.

Читайте такжеОпубликованы фото "мертвой" зоны оккупированного Донецка

Их в своем Twitter опубликовал блогер "КРЫМский бандеровец", который проживает на территории аннексированного полуострова.

"Крым. Когда будете возвращаться со знаменитых джанкойских пляжей, не забудьте посетить городскую елку, обнесенную забором", — пишет он.

"Крым. Счастливые детки Яны-Капу (Красноперекопска) на открытии елки. После церемонии открытия елку тоже обнесли забором", — добавил блогер.

Ранее журналисты показали, как временно оккупированный Донецк готовится к новогодним праздникам.