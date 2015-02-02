СМИ: Андрей "Кузьма" Кузьменко погиб в столкновении с молоковозом, его спутница выжила

Девушка, которая ехала с ним в машине, выжила и была доставлена в криворожскую горбольницу №2, пишет издание Вести.

Читайте такжеВ ДТП погиб лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко«На трассе Кировоград-Запорожье на 86 км (в районе села Тернуватка) двигался автомобиль Toyota Sequoia (за рулем был Андрей) со стороны Кривого Рога в сторону Кировограда. На закруглении дороги произошло столкновение с автомобилем "Газ молоковоз автоцистерна", который перевозил молоко. В результате ДТП водитель Тойоты (Андрей Кузьменко) погиб на месте. Ехавшая с ним пассажирка доставлена в горбольницу № 2, а пассажирка молоковоза была доставлена в горбольницу № 9. Водитель молоковоза в медпомощи не нуждался », - рассказал начальник пресс-службы ГАИ Кривого Рога Владимир Кисличенко и добавил, что сейчас правоохранители выясняют причину аварии.

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