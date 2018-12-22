Суд в Одессе продлил арест живодера, подозреваемого в убийстве нескольких десятков котят

Как утверждают зоозащитники, мужчина с особой жестокостью убил несколько десятков животных, в том числе, в присутствии несовершеннолетнего пасынка.

Киевский районный суд Одессы сегодня продлил арест 37-летнему Максиму Литвину, подозреваемому в жестоком обращении с животными, задержанному в начале августа.

Как сообщили УНИАН в суде, 22 декабря райсуд продолжил слушание уголовного дела по обвинению мужчины в жестоком обращении с животными (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

В судебном заседании сторона обвинения заявила ходатайство о продлении срока содержания под стражей обвиняемому. В свою очередь, адвокат Литвина настаивал на невиновности его подзащитного и на том, что его не следует содержать в СИЗО.

Рассмотрев ходатайство прокурора, суд его удовлетворил. Таким образом, обвиняемый будет содержаться под стражей без возможности внести залог до 22 февраля 2019 года.

Следующее судебное заседание состоится 25 января 2019 в 11.00.

По версии следствия, в течение нескольких месяцев 2018 года сожительница обвиняемого через социальную сеть Facebook брала в дом котят, которые находились под попечительством волонтеров.

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Однако, получив указанных животных, мужчина издевался над ними, причинял боль, в том числе подвергая их воздействию термических факторов.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Киевский районный суд Одессы арестовал Максима Литвина, подозреваемого в жестоком обращении с животными. Мужчина брал их у волонтеров под предлогом предоставления условий для проживания, а на самом деле издевался над животными.

Как утверждают зоозащитники, мужчина с особой жестокостью убил несколько десятков животных, в том числе, в присутствии несовершеннолетнего пасынка.

Из-за вышеназванной семьи волонтеры проводили акции протеста, в частности, возле здания Главного управления Нацполиции в Одесской области.

2 ноября прокуратура Одесской области заявила, что направила в суд уголовное производство в отношении подозреваемого.