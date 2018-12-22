День ангела Анны: красивые поздравления

Святая Анна считается покровительницей женщин, матерей, беременных. Перед иконой Божией Матери «Нечаянная Радость», а также перед иконой праведным Богоотцам Иоакиму и Анне молятся.

22 декабря православная церковь отмечает Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, а в народе празднуют Анну Зимнюю. Узнайте про украинские традиции праздника Анны 22 декабря.

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По православному церковному календарю 22 декабря отмечается праздник Зачатие Богородицы, полное название православного праздника – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Интересно, что в христианстве отмечается и зачатие, иРождество Пресвятой Богородицы (21 сентября). В народе у праздника 22 декабря много названий: Зачатие, день святой Анны, Анна Темная, Анна Холодная, Анна Зимняя, зачатие святой Анны, Ганны, Ганки, Ганночное зачатье.

Святая Анна считается покровительницей женщин, матерей, беременных. Перед иконой Божией Матери «Нечаянная Радость», а также перед иконой праведным Богоотцам Иоакиму и Анне молятся:

- об исцелении от различных недугов,

- за детей,

- о даровании детей,

- о благополучной беременности и родах,

- об исцелении от бесплодия,

- о семье.