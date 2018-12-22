День ангела Анны: красивые поздравления
22 декабря православная церковь отмечает Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, а в народе празднуют Анну Зимнюю. Узнайте про украинские традиции праздника Анны 22 декабря.
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По православному церковному календарю 22 декабря отмечается праздник Зачатие Богородицы, полное название православного праздника – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Интересно, что в христианстве отмечается и зачатие, иРождество Пресвятой Богородицы (21 сентября). В народе у праздника 22 декабря много названий: Зачатие, день святой Анны, Анна Темная, Анна Холодная, Анна Зимняя, зачатие святой Анны, Ганны, Ганки, Ганночное зачатье.
Святая Анна считается покровительницей женщин, матерей, беременных. Перед иконой Божией Матери «Нечаянная Радость», а также перед иконой праведным Богоотцам Иоакиму и Анне молятся:
- об исцелении от различных недугов,
- за детей,
- о даровании детей,
- о благополучной беременности и родах,
- об исцелении от бесплодия,
- о семье.
***
Тебе, прекрасная Анюта,
Желаю, чтобы ты цвела,
Чтоб в жизни каждая минута
Лишь позитив в себе несла!
Всегда будь счастлива, успешна,
Мечты сбываются пускай,
Будь самой милой, доброй, нежной
И, словно солнышко, сверкай!
***
Я тебе желаю, Аня,
С каждым годом расцветать,
В самом лучшем ресторане
Свои праздники встречать.
Пусть веселым и успешным
Будет каждый день и час,
Чтоб всегда тепло и нежность
Из твоих струились глаз!
***
Анна – ласковое имя,
Пусть сбываются мечты!
Не сравнить тебя с другими,
Ведь одна такая ты!
Будь счастливой в именины,
Про друзей не забывай!
А от жизни вдохновение
И успехи получай!
***
В праздник Анны поздравляю
Я, Анюточка, тебя.
И желаю только счастья,
Хорошеть день ото дня.
Покровительница с неба
Пусть укроет от забот,
В трудностях тебя поддержит,
Силы, веру пусть дает.
***
Анна — значит «благодать».
Точно ведь, ни дать ни взять.
Ей на всё хватает рук,
Самый верный в мире друг,
Никогда не подведет,
Вкусно пироги печет.
Хочу Анне пожелать
Сотню лет не увядать.
Здоровья, счастья, красоты!
Пусть сбываются мечты.
***
Тебя, Анюта, поздравляю,
И в именины я желаю,
Чтоб удавались все дела,
Добиться своего могла,
Любви большой, безумно чистой,
Чтоб взгляд твой был всегда лучистым,
Чтоб самой ты была красивой,
На все дела хватало силы!
***
Имя «Анна» - благодатное,
Излучающее свет.
Анна - милая, приятная,
Всем готова дать совет.
Аня, щедрая и славная,
Словно солнышко, сияй!
Но притом - и это главное -
О себе не забывай!
***
Везде ты являешься гостьей желанной,
Прекрасная, добрая, милая Анна.
О помощи просят тебя постоянно
Недаром, ведь очень отзывчива Анна.
Любовь сердцееда – ведь и Дон Жуана
Манила загадка по имени Анна.
И сделать любого счастливым ты можешь,
О, Анна! Так будь же ты счастлива тоже!
***
Ангел крыльями шуршит
За спиной у Анны.
К именинам поспешит
Он с небесной манны.
Пожелает Анне он
Голос сердца слушать,
Святой Божеский закон
В жизни не нарушить.
Наслаждаться каждым днем,
Прожитым на свете.
Помнить, что другим даем,
То потом и встретим.