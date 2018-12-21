Без прогулок и на мокрых простынях: правозащитники посетили психдиспансеры Харьковщины (фото)

Правозащитники проверили психоневрологические интернаты в Купянском, Лозовском, Шевченковском и Харьковском районах.

Сотрудники Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека вместе с общественными мониторами проверили четыре психоневрологических интерната Харьковщины и нашли ряд нарушений прав человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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Специалисты отмечают, что все ПНИ получили лицензию на медицинскую практику. Самая критическая ситуация в Панютинском ПНИ. В комнате реабилитации установлены металлическая дверь с решеткой на надзорном окошке и решетками на окнах. Сюда, по словам подопечных, на 2-3 месяца помещают непослушных жильцов. В комнате нет воды, санузла и доступа к свежему воздуху. Из мебели есть только кровати. В шестом корпусе для подопечных, нуждающихся в особом присмотре, чувствовалась вонь и духота. Корпус и придомовая территория ограждены металлической сеткой. В отдельных комнатах нет постельного белья и подушек, матрасы старые и грязные. Вместо туалетных стульев тут используют ведра. Люди целыми днями сидят возле телевизора и месяцами не бывают на улице.

В Безмятеженском ПНИ на пищеблоке обнаружили нехватку рыбы: при норме в 97 грамм на порцию подопечным давали 51 грамм. Также в комнатах нет прикроватных тумб, не хватает памперсов для больных, поэтому некоторые из них лежали на мокрых простынях. Лежащие подопечные и пациенты на колесных креслах зимой не бывают на улице. В личных разговорах подопечные жаловались на пренебрежительное отношение от работников интерната.

В Липецком ПНИ установили факты ограничений прав подопечных в пользовании мобильным, встреч с друзьями. В Купянском ПНИ от подопечных требовали по 300-350 грн на ремонт комнат. Также в проверенных интернатах не хватает соцработников, реабилитологов, психологов. Из-за этого возникают трудности с решением имущественных прав подопечных, реабилитацией людей с инвалидностью.