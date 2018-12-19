Суд отклонил иск Насирова к врачу, который раскрыл информацию о состоянии его здоровья

11 декабря Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был уволен с должности руководителя ГФС.

Суд отказал восстановленному в должности председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову в удовлетворении иска к врачу Максиму Соколову.

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Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

«Судья полностью отказал в удовлетворении иска Насирова к врачу Соколову», - написала Супрун.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт относительно Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог - стст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Согласно версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил с этой должности. 17 января 2018 года тогдашний министр финансов Александр Данилюк заявил, что Великобритания подтвердила, что Насиров имеет британский паспорт.

11 декабря Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был уволен с должности главы ГФС.