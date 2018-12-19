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"Бабушка легкого поведения": Лорак появилась на премьере российского фильма в компании Киркорова и Реввы (фото)

12:58, 19 декабря 2018
Общество
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Певица пришла на мероприятие в строгом деловом костюме черного цвета / Instagram Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак является завсегдатаем российских светских мероприятий. Так, вчера артистка посетила премьеру российского фильма "Бабушка легкого поведения 2".

Соответствующее фото певица опубликовала в InstaStories.

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Компанию Лорак в этот вечер составили ее "покровитель" Филипп Киркоров и российский комик украинского происхождения Александр Ревва.

Певица пришла на мероприятие в строгом деловом костюме черного цвета и с неярким макияжем.

Как сообщал УНИАН, Брежнева в сексуальном наряде "засветилась" на премьере в Москве.

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Теги: #Филипп Киркоров#Ани Лорак