"Бабушка легкого поведения": Лорак появилась на премьере российского фильма в компании Киркорова и Реввы (фото)

Компанию Лорак в этот вечер составили ее "покровитель" Филипп Киркоров и российский комик украинского происхождения Александр Ревва.

Украинская певица Ани Лорак является завсегдатаем российских светских мероприятий. Так, вчера артистка посетила премьеру российского фильма "Бабушка легкого поведения 2". Соответствующее фото певица опубликовала в InstaStories. Читайте такжеУже без костылей: актер "Дизель шоу" впервые вышел на сцену после рокового ДТП (фото) Компанию Лорак в этот вечер составили ее "покровитель" Филипп Киркоров и российский комик украинского происхождения Александр Ревва. Певица пришла на мероприятие в строгом деловом костюме черного цвета и с неярким макияжем. Как сообщал УНИАН, Брежнева в сексуальном наряде "засветилась" на премьере в Москве.

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