"Бабушка легкого поведения": Лорак появилась на премьере российского фильма в компании Киркорова и Реввы (фото)
12:58, 19 декабря 2018Общество
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Компанию Лорак в этот вечер составили ее "покровитель" Филипп Киркоров и российский комик украинского происхождения Александр Ревва.
Певица пришла на мероприятие в строгом деловом костюме черного цвета / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак является завсегдатаем российских светских мероприятий. Так, вчера артистка посетила премьеру российского фильма "Бабушка легкого поведения 2".
Соответствующее фото певица опубликовала в InstaStories.
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Компанию Лорак в этот вечер составили ее "покровитель" Филипп Киркоров и российский комик украинского происхождения Александр Ревва.
Певица пришла на мероприятие в строгом деловом костюме черного цвета и с неярким макияжем.
Как сообщал УНИАН, Брежнева в сексуальном наряде "засветилась" на премьере в Москве.
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