В Ривне с 1 февраля горячую воду будут подавать по графику из-за экономии

Как прокомментировали в пресс-службе теплопоставляющего предприятия "Ривнетеплоэнерго", ограничения подачи горячей воды связаны с необходимостью экономии и рационального использования топливно-энергетических ресурсов.

Горячая вода будет подаваться с 6.30 до 9.00 часа. А вечером с 18.00 до 22.30.

Только несколько котельных, где процесс подачи горячей воды нельзя прерывать технологически, и те, которые обслуживают больничные заведения, будут подавать горячую воду на протяжении всего дня – с 6.00 до 24.00.

В связи с нововведением, как заверяют тепловики, люди, не имеющие приборов учета, будут платить за горячую воду меньше, чем сейчас.