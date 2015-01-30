В Ривне с 1 февраля горячую воду будут подавать по графику из-за экономии
13:15, 30 января 2015Общество
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В Ривне теплопоставляющие предприятия с 1 февраля вводят подачу горячей воды по графику.
В Ривне вводят график подачи горячей воды из-за экономии ресурсов / Фото УНИАН
Как прокомментировали в пресс-службе теплопоставляющего предприятия "Ривнетеплоэнерго", ограничения подачи горячей воды связаны с необходимостью экономии и рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
Горячая вода будет подаваться с 6.30 до 9.00 часа. А вечером с 18.00 до 22.30.
Только несколько котельных, где процесс подачи горячей воды нельзя прерывать технологически, и те, которые обслуживают больничные заведения, будут подавать горячую воду на протяжении всего дня – с 6.00 до 24.00.
В связи с нововведением, как заверяют тепловики, люди, не имеющие приборов учета, будут платить за горячую воду меньше, чем сейчас.
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