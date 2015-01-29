Россиян больше волнует ухудшение условий жизни, чем конфликт с Украиной – опрос

Об этом пишет польская Puls Biznesu со ссылкой на проведенный в январе опрос компанией Synovate Comcon.

"Опрос показывает, что россияне теперь считают большей проблемой России экономический кризис, чем конфликт с Украиной. Это изменение по сравнению с декабрем. Что интересно, меньше, чем половина опрошенных считает западные санкции и российские контр-санкции важными делами", - отмечает издание.

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Кризис в российской экономике ожидают почти 80% опрошенных, что на 8 п.п. больше, чем в декабре и лишь незначительно меньше, чем в 2009 году, когда был зафиксирован рекорд таких негативных ожиданий на фоне падения российского ВВП на 8%.

"91% опрошенных признало, что они или их родственники почувствовали негативные последствия повышения цен за последнее месяц, что на 5 п.п. больше, чем в декабре. 48% опрошенных сказали, что они или их родственники почувствовали уменьшение заработков, что на 2 п.п. больше. Результаты опроса также свидетельствуют, что россияне уже ограничивают расходы, в частности, на отдых",- отметила газета.