"Месть за томос": архиепископ крымский Климент опасается репрессий на полуострове после получения автокефалии

Архиепископ Климент также отметил, что в Европейский суд по правам человека подан иск, в котором говорится об ограничении прав религиозной общины.

После получения Украиной томоса подконтрольная России власть Крыма может начать мстить церкви Киевского патриархата.

Об этом заявил в комментарии архиепископ Симферопольский и Крымский прежней Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Климент (Кущ), сообщает Крым.Реалии.

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«На одной встрече Аксенов (Сергей Аксенов, глава российского правительства Крыма – ред.) сказал, что владыка Лазарь просил не трогать, потому что есть опасения, что если на территории Крыма будут какие-то противоправные движения относительно церкви Киевского патриархата, это может отразиться на храмах Московского патриархата на материковой Украине. После получения томоса ничто и никто не может сдерживать (представителей российской власти полуострова – ред.), кроме Бога. Да, действительно, могут быть более жесткие действия в отношении к церкви Киевского патриархата после принятия томоса», – считает он.

Архиепископ Климент также отметил, что намерен бороться за свою паству, в том числе и через суд: сейчас уже подан иск в Европейский суд по правам человека, в котором говорится об ограничении прав религиозной общины.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит Томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.