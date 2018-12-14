У Крымского моста снова возникли проблемы: под вопросом - движение поездов по нему

Вероятность запуска ж/д движения в указанный срок сохраняется, однако это не отменяет рисков, связанных с сейсмоопасной и геологической сложностью региона, где стоит Керченский мост.

РЖД отменили тендер на электрификацию участка транспортного перехода через Керченский пролив ‒ вблизи поселка Багерово. Это был первый шаг снабжения электричеством железнодорожной части Керченского моста, которую должны были достроить к декабрю 2019 года.

Представитель Минтранса России пояснил журналистам, что торги отложили на следующий год из-за переноса дороги, на пути которой оказался древний город, передает "Крым.Реалии".

Тендер открыли 28 сентября, прием заявок длился месяц. Потом его открыли повторно 19 ноября, но на следующий день отменили. К тому же, правительство Крыма отменило ликвидацию «Морской дирекции» ‒ оператора Керченской паромной переправы. Предполагалось, что с началом полноценной работы моста она станет ненужной.

Директор группы корпоративных рейтингов "АКРА" Максим Худалов объясняет, зачем нужно электрифицировать железнодорожный мост и как часто в строительстве случаются подобные задержки.

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"По Керченскому мосту ‒ когда строятся крупные капитальные проекты, то срыв сроков на год-два ‒ это абсолютно естественная ситуация. Проектировщики стремятся показать как можно более дешевый вариант, чтобы пройти через тендерные процедуры. Но потом этот вариант сталкивается с реальностью, приходится вносить в него дополнительные изменения, чтобы инженерная часть проекта была на должном уровне безопасности. Я бы не назвал ни одного крупного инфраструктурного проекта в современной России, который попал бы в планируемые сроки. Поэтому никакого форс-мажора здесь нет", - считает он.

Украинский инженер-мостостроитель Петр Коваль убежден, что российские строители перестраховываются.

"Я думаю, что есть в России профессиональные мостовики, которых услышали, когда они говорили о том, что мост недостаточно надежен, что есть существенные риски. В пользу этого свидетельствует тот факт, что по мосту от самого начала не пустили грузовое движение, а только легковое. Не было испытания моста на полную нагрузку. Поэтому вполне логично, что паромную переправу сохраняют. Это, конечно, большие дополнительные расходы, но на случай опасных ситуаций решение правильное. С электрификацией тоже не спешат, чтобы выяснить ситуацию. Автомобильную часть моста они посадили низко над водой ‒ без сомнения, для того, чтобы контролировать проход судов Керченским проливом, а железнодорожный мост значительно выше. Как правило, их строят на одинаковых высотах. Мост, который сидит низко над водой, имеет больше рисков обледенения", - подчеркнул он.

Коваль делает вывод, что вероятность запуска железнодорожного движения в указанный срок сохраняется, однако это не отменяет рисков, связанных с сейсмоопасной и геологической сложностью региона, где стоит Керченский мост.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.