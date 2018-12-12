"Экипаж выполнял мой приказ": командир "Бердянска" требует от РФ освободить пленных моряков (видео)

Как сообщил адвокат Илья Новиков, Роман Мокряк считает, что он один отвечает за происходящее на борту, экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности.

Пленный командир украинского катера «Бердянск» Роман Мокряк потребовал от РФ освободить экипаж, поскольку моряки выполняли его приказы.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Илья Новиков, который защищает Мокряка.

«Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены.

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Как командир, он считает, что он один отвечает за происходящее на борту, экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности», - сказал Новиков.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных арестовал так называемый «суд» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».