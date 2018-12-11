Крымского адвоката Курбединова выпустили из изолятора в оккупированном Крыму (видео)
Крымскотатарского активиста и адвоката Эмиля Курбединова выпустили из спецприемника для админзадержанных в оккупированном Симферополе.
Об этом сообщает правозащитная организация «Крымская солидарность» в Facebook.
"Встречать народного адвоката и разделить радость с его близкими едут люди со всех уголков Крыма", - сказано в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 6 декабря сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали в Крыму адвоката Курбединова. Его обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, или атрибутики или символики экстремистских организаций).
7 декабря так называемый «суд» в оккупированном Симферополе приговорил Курбединова к 5 суткам административного ареста за пост в Facebook, опубликованный в 2013 году. За аналогичные посты в ВКонтакте он уже был арестован на 10 суток в январе 2017 года.