В столичном Главпочтамте открыли резиденцию Святого Николая (фото, видео)

Образ Николая осовременили, надев на него шляпу, шарф и мотоциклетные очки.

В здании Главпочтамта в Киеве открыли резиденцию Святого Николая.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На открытие резиденции пришли школьники – ученики 2-Б класса, которых попросили объяснить, чем Святой Николай отличается от Деда Мороза.

«Святой Николай он немножко в голубеньком, а Дед Мороз в красном», «Николай приносит подарки только хорошим детям, а Дед Мороз приносит всем», «Святой Николай под подушку кладет подарки, а Дед Мороз – под елку», - высказывали свои мысли дети.

Интересно, что образ Николая осовременили, надев на него шляпу, шарф и мотоциклетные очки. Они вроде бы должны защищать глаза от снега и ветра во время езды на санках. Дети с радостью нашептывали Николаю на ухо подарочные идеи.

Резиденция в Главпочтамте будет работать до конца праздников.