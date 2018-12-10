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В Киеве начали украшать главную елку страны (фото)

09:21, 10 декабря 2018
Общество
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Километры сияющих огоньков окутают зеленую красавицу / "Информатор"

На Софийской площади столицы полным ходом идет подготовка к празднованию Нового года. Кроме установленных конструкций, рабочие обвешивают гирляндами главную елку страны. 

"Информатор"

Километры сияющих огоньков окутают зеленую красавицу. Работы ведутся в темное время суток, чтобы можно было внести необходимые коррективы. Об этом сообщает "Информатор".

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Установка елки началась с 6 декабря, а уже 19 декабря пройдет праздничное открытие новогоднего городка, который будет работать все праздники. За это время тысячи жителей и гостей столицы смогут полюбоваться елкой, над украшением которой трудятся рабочие.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, как изменится Киев на новогодние праздники.

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Теги: #Киев#елка