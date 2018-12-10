Митрополита УПЦ МП не пустили через линию разграничения на Донбассе

По данным пограничников, соответствующее решение принимала СБУ.

Митрополиту Донецкому и Мариупольскому Украинской православной церкви Московского патриархата Илариону отказано в проезде через линию разграничения в Донецкой области.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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«Сам факт могу подтвердить, конечно», - заявил он и добавил, что соответствующее решение принято Службой безопасности Украины.

Ранее Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщал, что 9 декабря представители власти Украины не разрешили правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии УПЦ МП митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону пересечь линию разграничения в КПВВ «Новотроицкое».

Митрополит ехал из оккупированного Донецка на богослужение в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области.

Как сообщалось, недавно к священникам Украинской православной церкви Московского патриархата с обысками пришли представители СБУ.