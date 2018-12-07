Журналисты показали, что нашли у священников УПЦ МП во время обысков (видео)

В Киево-Печерской лавре нашли книги, которые пропагандируют религиозную нетерпимость.

Недавно к священникам Украинской православной церкви Московского патриархата с обысками пришли представители СБУ.

В УПЦ МП считают, что такими обысками их побуждают перейти в подчинение от Москвы к Стамбулу. Власть же уверяет, что у священников ищут доказательства сотрудничества с врагом и антиукраинскую пропаганду, говорится в сюжете программы "Гроші".

Стало известно, что во время обысков отдельных помещений Украинской православной церкви Московского патриархата и частных зданий (в частности, настоятеля Киево-Печерской лавры Павла), которые принадлежат представителям этой конфессии, правоохранители обнаружили материалы, разжигающие религиозную вражду.

Среди прочего изъято 75 экземпляров брошюр "Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковного раскола. Вопросы и ответы".

Читайте такжеСБУ провела восемь обысков в Житомирской и Овручской епархиях УПЦ МП

Согласно заключению экспертизы Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз, это издание "содержит пропаганду религиозной нетерпимости... Оскорбляет чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть".

На этой неделе правоохранители провели обыски и на Житомирщине - пришли к руководителю отдела безопасности Житомирской епархии отцу Сергию Грицаюкау у него нашли те же брошюры. Более того, он якобы помогал организовывать заказные митинги против константинопольских экзархов.

Досталось и митрополиту Овручскому Виссариону, у него нашли пропагандистские листовки даже с угрозами.

А на Ривненщине сразу 12 священников вызывали на допрос в СБУ, им уже вменяют государственную измену.

Также журналисты провели эксперимент: пошли в Киево-Печерскую лавру и приобрели там пропагандистскую литературу.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла.