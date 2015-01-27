СБУ объявила в розыск бывшего главу антитеррористического центра за государственную измену

19:34, 27 января 2015
Общество
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Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего первого заместителя председателя СБУ Сергея Ганжу и экс-главу Антитеррористического центра Владимира Тоцкого.

Тоцкого и Ганжу объявили в розыск

Соответствующая информация размещена на сайте МВД, пишет Украинская правда.

Датой исчезновения указывается 5 ноября 2014 года.

Читайте такжеИванющенко объявили в розыскТакже в розыск объявлен бывший начальник департамента СБУ по защите национальной государственности Сергей Ганжа.

И Тоцкий, и Ганжа подозреваются в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 111 - "государственная измена" - Уголовного кодекса.

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