СБУ объявила в розыск бывшего главу антитеррористического центра за государственную измену

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего первого заместителя председателя СБУ Сергея Ганжу и экс-главу Антитеррористического центра Владимира Тоцкого.

Соответствующая информация размещена на сайте МВД, пишет Украинская правда. Датой исчезновения указывается 5 ноября 2014 года. Читайте такжеИванющенко объявили в розыскТакже в розыск объявлен бывший начальник департамента СБУ по защите национальной государственности Сергей Ганжа. И Тоцкий, и Ганжа подозреваются в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 111 - "государственная измена" - Уголовного кодекса.

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