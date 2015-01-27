СБУ объявила в розыск бывшего главу антитеррористического центра за государственную измену
19:34, 27 января 2015Общество
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Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего первого заместителя председателя СБУ Сергея Ганжу и экс-главу Антитеррористического центра Владимира Тоцкого.
Тоцкого и Ганжу объявили в розыск / скриншот сайта МВД
Соответствующая информация размещена на сайте МВД, пишет Украинская правда.
Датой исчезновения указывается 5 ноября 2014 года.
Читайте такжеИванющенко объявили в розыскТакже в розыск объявлен бывший начальник департамента СБУ по защите национальной государственности Сергей Ганжа.
И Тоцкий, и Ганжа подозреваются в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 111 - "государственная измена" - Уголовного кодекса.
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